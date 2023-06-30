Дочь была на грани невроза: мать подавшей сигнал SOS девочки грубо воспитывала детей

Семья девочки, которая во время съемок репортажа для ТВ подала сигнал о помощи, попадала в поле зрения уполномоченного по правам ребенка Владимирской области. Из документа, датированного 2020 годом, следует, что ранее на поведение и отношение матери к девочке жаловались врачи – они-то и обратились к детскому омбудсмену.

Telegram-канал Baza узнал результаты проверки матери, по итогам которой в 2018 году органам опеки были даны соответствующие рекомендации. Проверку инициировали после обращения врачей: когда однажды девочка лежала в больнице, врачи увидели, что мать грубо воспитывает дочь.

«По результатам проведенных проверок Уполномоченным усмотрено противоправное поведение матери, не исполняющей рекомендации врачей по лечению дочери и наблюдению ее профильными врачами. Поведение матери в общении с детьми в семье грубое и агрессивное; девочка, эмоционально страдая от последствий претерпеваемого ею заболевания, находилась под угрозой развития невроза, спровоцированного отношением и поведением матери», - сказано в документе.

Официальные органы указали на жестокое обращение женщины, которое выражалось в психическом и физическом насилии над ребенком.

«Необеспечение своевременного получения медицинской помощи и назначенного лечения обнаруживало жестокое обращение со стороны матери, выражающееся в осуществлении как физического, так и психического насилия над девочкой», - сказано в бумаге.

Ранее мы писали, что девочка, подавшая сигнал помощи, жила в разведенной семье, где также воспитывается четырехлетняя сестра. Отец девочек утверждает, что мать бьет дочерей и срывается на них.