Обширная рвано-укушенная рана лица и бедра: ребенок, чье лицо разорвали собаки в Сочи, подключен к ИВЛ

В Российской детской клинической больнице Минздрава РФ рассказала о состоянии ребенка, которому собаки разорвали лицо. Школьник из Сочи сейчас находится в реанимации.

У девятилетнего пациента диагностировали обширную рвано-укушенная рану лица и бедра. После поступления в московскую клинику мальчика осмотрели реаниматологи и хирурги. Кроме того, ему сделали компьютерную томографию.

«Ребенок находится на ИВЛ, его состояние оценивается как стабильно тяжелое», — заявил заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии РДКБ Минздрава России Дмитрий Прометной.

После всех обследований школьнику проведут необходимые операции. В них задействуют в том числе и пластических хирургов.

Ранее сообщалось, что у сочинского школьника, которому хаски отгрызли лицо, не прижились нос и губа. Об этом рассказал отец ребенка.