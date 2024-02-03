Общался с пустыми полками, бродил с ножом: истекавший кровью неадекватный пассажир напугал попутчиков

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента, в результате которого пострадал пассажир поезда Абакан — Москва. Мужчина получил ножевые ранения в ходе охоты на демонов, передает E1.RU.

Этим пассажиром оказался вахтовик. Своим поведением он шокировал попутчиков. Так, они стали свидетелями того, как мужчина в неадекватном состоянии разгуливал по составу с ножом в руках и общался с пустыми полками.

Кроме того, вахтовик запер на три часа в тамбуре проводницу и устроил охоту на демонов, в результате которой сам получил травмы. По словам очевидцев, он залил своей кровью вагоны.

В какой-то момент дебошира удалось заблокировать в туалете. На место были вызваны экстренные службы. Неадекватного пассажира госпитализировали, сейчас ему оказывается необходимая помощь.

Ранее пьяный пассажир рейса Пермь — Сочи едва не сорвал вылет. Мужчина утроил дебош и угрожал полицейскому.