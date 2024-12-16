Обратился к перекупщикам: у россиянина сгорел автомобиль сразу же после покупки

Житель Екатеринбурга купил машину и практически сразу же лишился ее. Автомобиль охватил и уничтожил огонь. О случившемся журналистам рассказал очевидец.

Уралец заявил, что стал свидетелем пожара на улице Фронтовых Бригад. По его словам, мужчина только что приобрел автомобиль у перекупщиков, после чего транспортное средство охватил огонь.

«Человек только-только купил машину, говорит, у перекупа. Заклинил аккумулятор, и произошло возгорание», — передает рассказ очевидца Telegram-канал «Инцидент Екатеринбург».

Журналисты Ura.ru обратились за комментарием в МЧС. Представители ведомства заявили, что в машине загорелся моторный отсек. В тушении горящей техники участвовали две единицы техники и восемь человек личного состава.

Ранее в Перми автобус с пассажирами упал с моста и полностью сгорел. Транспорт охватил огонь после того, как он оборвал провода.