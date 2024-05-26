Обратились за медицинской помощью: в Омской области детям стало плохо на школьной линейке

Ученики одной из школ в Омской области обратились за медицинской помощью. Они почувствовали недомогание после линейки на территории, которая была обработана от клещей, передает РИА Новости со ссылкой на правоохранителей.

Инцидент произошел в Муромцевском районе Омской области. По данным следователей, некоторые учащиеся одной из школ почувствовали себя плохо после торжественной линейки. В связи с этим они обратились к медикам за помощью.

При выяснении обстоятельств случившегося стало известно, что территория, на которой проходило мероприятие, обрабатывалась от клещей. По всей видимости, это в какой-то степени повлияло на самочувствие учеников. В настоящий момент соответсвующая информация проверяется.

Ранее сообщалось, что в Петербурге 16-летний подросток съел на завтрак бутерброд и попал в реанимацию. Состояние несовершеннолетнего оценивается как тяжелое.