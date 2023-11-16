Обратилась в больницу с незначительными жалобами: женщина умерла после простой операции

Жительница Екатеринбурга обратилась в больницу за помощью и через неделю умерла от серьезного заболевания. Женщине сделали простую операцию, после которой ее состояние заметно ухудшилось, передает E1.ru.

В 2018 году россиянке делали операцию — тогда ей удалили желчный пузырь. А прошлым летом у нее начались снова проблемы со здоровьем. Женщина вновь обратилась к врачам с незначительными жалобами и ей поставили диагноз «пяточная шпора». Сама пациентка считала, что дело в другом.

Позже екатеринбурженка сдала анализы, которые показали увеличение печени. Медики приняли решение ее госпитализировать. А после нескольких диагностических операций желчного протока состояние женщин ухудшилось — причем настолько, что ее пришлось переводить в реанимацию. Через неделю жительница областного центра скончалась.

Родственники умершей считают, что женщине было рекомендовано неправильное лечение. Теперь в обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители.

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