Певица INSTASAMKA раскрыла унизительные последствия операции по увеличению ягодиц

Дарья Зотеева, известная как певица INSTASAMKA, побывала на новом выпуске «Шоу Воли» на ТНТ. Исполнительница рассказала телеведущему Павлу Воле и его соведущему Илье Соболеву о последствиях операции по увеличению ягодиц.

По словам певицы, на первое хирургическое вмешательство она решилась «по приколу». Однако последствия пластической операции заставили Дарью по-другому взглянуть на ситуацию — они оказались слишком унизительны для знаменитости.

После изменения внешности звезде приходилось принимать большое количество лекарств, а также пользоваться помощью медсестер после похода в туалет. Дарья не могла из-за травм и боли самостоятельно мыться.

«Меня мыли медсестры после того, как я сходила в туалет. Спазмы до колена, приходилось колоть всякую жуть. Это ужас», — поделилась INSTASAMKA.

Ранее телеведущий Павел Воля рассказал, что общего между INSTASAMKA и Ольгой Бузовой. Он отметил, что артисток связывает неумение петь.