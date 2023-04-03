Обнимал и щупал: в Москве отец снимал на видео, как незнакомец приставал к трехлетней дочери
В Москве отец снял на видео, как незнакомец щупал дочь в батутном центре и понес к выходу.
Фото: Freepik
В Москве неизвестный мужчина прошел в батутный центр и пытался тайно увести оттуда трехлетнюю девочку. Незнакомец щупал и обнимал ребенка – сотрудникам центра он представился отцом.
Действия мужчины снял на видео настоящий папа. Незнакомец трогал ребенка, носил на руках и закидывал шариками из сухого бассейна.
Отец думал, что с ней играет инструктор. Но потом заметил, что на нем нет рабочей формы, и стал следить, снимая происходящее.
В какой-то момент подозрительный мужчина взял девочку на руки и понес к выходу. Отец вызвал полицию и представил доказательства.
Мужчину задержали, он согласился с обвинениями. Принято решение арестовать мужчину на 10 суток.
Об инциденте сообщил Telegram-канал Shot.
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