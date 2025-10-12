Обнаружили, что влюблены в одну и ту же девушку: спор между двумя офицерами привел к мини-войне и 14 жертвам

Спор офицеров из-за девушки перерос в боевые действия с человеческими жертвами в Южном Судане. В результате вооруженных разборок погибли не менее 14 человек, передает CBS News.

По информации журналистов, 6 октября между двумя офицерами, один из которых поддерживает президента, а другой — оппозиционного кандидата, произошел спор. По одной из версий, мужчины влюблены в одну и ту же девушка. Также причиной их разборок могла стать другая конфликтная ситуация в чайной.

Сторонник оппозиционера выстрелил в оппонента, и началось боестолкновение. Стрельба охватила рынок, а потом перекинулась на блокпосты и казармы. Жертвами мини-войны стали 6 бойцов оппозиционного подразделения и 8 военнослужащих из Вооруженных сил Южного Судана. Еще шесть человек получили ранения, среди них есть один гражданский.

