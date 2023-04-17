Обнаружила дома: дочери Василия Шукшина неудачно наложили гипс на сломанную руку

Известная переводчица и дочь писателя Василия Шукшина от второго брака Екатерина сломала руку, находясь в гостинице в Псковской области. Местные врачи наложили гипс, но повязку пришлось переделывать.

Екатерина Шукшина сломала руку 15 апреля, в субботу, упав в номере отеля. Других подробностей не приводится. В Москву она вернулась с гипсом.

В воскресенье Шукшина обнаружила, что пальцы руки сильно отекли. Она в срочном порядке поехала в ближайшую частную клинику. Там специалисты ослабили гипс, сообщает сайт mk.ru.

Ранее мы писали о травме, полученной 46-летним актером Александром Олешко на Арбате. Артист оступился и почувствовал боль, после чего с трудом добрался до работы.

В театр Олешко вызвали врачей – они предложили поехать в травмпункт, но актер отказался. Артисту сделали укол и перебинтовали ногу. В итоге он сыграл премьерный спектакль с растяжением связок.