«Обнаружил неопознанный объект»: в Челябинске мужчина вместе с мясом проглотил микрочип

В Челябинске мужчина купил мясо и обнаружил в нем странный неопознанный объект, который оказался микрочипом. Об этом пишет Telegram-канала РЕН ТВ | Новости.

Житель Челябинска купил кусок говядины, принес его домой и приготовил. Блюдо он взял с собой на работу. Однако во время обеда он почувствовал что-то странное во рту.

«Оказывается, это был микрочип для животных. Соответственно, его часть я откусил зубами, на зуб попало, на пломбу, и в желудок. Часть я извлек», — поделился пострадавший с каналом.

По его словам, после съеденного мяса у него заболел живот. Правда, эти ощущения могли возникнуть на нервной почве, считает он.

Челябинец уже подал жалобу в полицию и Роспотребнадзор. Он надеется, что правоохранительные органы разберутся в ситуации и выяснят, как микрочип оказался в куске мяса.

