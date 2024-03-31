Обнаружены портфели пропавших: двое подростков 13 и 14 лет пропали в лесу у реки

Сотрудники МЧС совместно с волонтерами организовали поиски двух школьников в Уфе. Мальчики 13 и 14 лет ушли из дома в сторону детского оздоровительного лагеря и не вернулись. На данном этапе мероприятий спасателям удалось найти лишь портфели несовершеннолетних, передает bashinform.ru.

О местонахождении школьников ничего не известно с 30 марта. В тот день мальчики сказали родителям, что пойдут гулять возле детского оздоровительного лагеря. После этого приятели перестали выходить на связь.

После этого были организованы поиски в районе лесного массива и рядом с рекой. В ходе прочесывания местности спасатели обнаружили портфели пропавших. В настоящий момент сотрудники МЧС и волонтеры продолжают разыскивать несовершеннолетних.

Ранее пропавшая в Карачаево-Черкессии 16-летняя школьница записала видео. Она обвинила родных в насилии.