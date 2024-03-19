«Есть люди, которые мне неприятны»: пропавшая в КЧР школьница вышла на связь

Пропавшая в Карачаево-Черкесии 16-летняя школьница записала видео, где обвинила родных в насилии. Подросток заявила, что дядя ее бил, а брат – изнасиловал. Об этом сообщает Kp.ru.

По данным источника, девочка пропала еще 13 марта. Полицейские и волонтеры начали ее поиски, но результатов не было. Через несколько дней она сама вышла на связь, опубликовав видео с признанием.

На кадрах школьница рассказала, что ушла из дома из-за родных. Она сидела на фоне стены в квартире, показала свой паспорт и отметила, что у нее есть ключи от жилища. Пропавшая девочка поспешила сказать, что жива и здорова.

«Ушла я из дома потому, что мы часто ссорились с моей матерью. И каждый раз мы приходили к тому, что я уеду в родной аул, в котором есть люди, которые мне неприятны», – заявила она.

Девочка добавила, что дядя часто поднимал на нее руку. А брат домогался и даже изнасиловал ее.

Ролик с пропавшей школьницей распространился в соцсетях, но до сих пор неизвестно, где именно находится его героиня. СМИ пишут, что в МВД пока никак не прокомментировали поступившую информацию.

Ранее мы писали о том, что в Курганской области разыскивают пропавшую после общения с 22-летним парнем девочку. Отмечается, что до инцидента она нашла в своем телефоне прослушку, которую установила мать.