Обнаружены его вещи и документы: россиянин приехал в Абхазию на отдых и пропал

Спасатели организовали поиски гражданина России в Абхазии. Мужчина пришел на озеро Рица и пропал, передает ТАСС со ссылкой на заявление экстренных служб.

Житель Тюменской области 1986 года рождения поднялся на озеро Рица вечером в пятницу, 31 января. Сотрудники администрации парка предоставили ему ночлег.

Утром мужчина внезапно пропал. Он ушел и оставил на месте ночлега личные вещи и документы. После этого сотрудники парка отдыха обратились в МЧС.

«Я лично сообщил об этом в МЧС, и с того времени спасатели МЧС вместе с нашими сотрудниками ведут поиск россиянина», — заявил директор Рицинского национального парка.

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