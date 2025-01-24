«Написал в семейный чат, что всех любит»: 33-летний учитель истории пропал при странных обстоятельствах

В подмосковных Мытищах разыскивают 33-летнего учителя истории и обществознания Романа Кляузова. Обстоятельства его исчезновения до сих пор не известны. Предполагается, что мужчина мог связаться с мошенниками, передает msk1.ru.

Друг пропавшего учителя истории рассказал журналистам, что тот общался с неким куратором. Именно он, скорее всего, завлек Романа в преступную схему.

В январе мужчина жаловался на нехватку денег. Он хотел получит дополнительный доход через инфобизнес, но прогорел. Историку пришлось заложить в ломбард автомобиль и набрать кредитов. Потом Роман хотел занять 3 млн рублей у знакомых, но никто не дал ему эту сумму.

Вероятно, мошенники стали давить на Кляузова, чтобы он как можно скорее нашел деньги. Последний раз мужчину видели садящимся в бежевый Volkswagen Polo. С тех пор о его местонахождении ничего не известно.

«Он написал в семейный чат и родственникам сообщение, что он всех любит, и после этого телефон выключился. На работу он вчера не приходил», — добавил друг пропавшего историка.

Ранее студентка Высшей школы экономики пропала в Москве. Перед этим, по данным СМИ, девушка общалась с мошенниками.