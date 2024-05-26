Дезинфицирующее средство налила няня: воспитанница детсада в Подмосковье отравилась водой с хлоркой

Воспитанница детского сада в Подмосковье отравилась, выпив воды с хлоркой из чайника. Происшествие случилось 24 мая.

По данным mk.ru, воспитатель отправилась вечером гулять с детьми. Воспитанница захотела пить и попросила отвести ее в группу. В тот момент одна из мам пришла забрать свою дочь. Она как раз шла в группу и, по разрешению воспитательницы, взяла с собой заодно девочку. Женщина налила ей воду из чайника, который был на столе. После того, как малышка отхлебнула из чашки, она почувствовала жжение во рту. Вода показалась странной и взрослым.

Выяснилось, что нянечка добавила в чайник таблетки для дезинфекции, чтобы потом обработать помещение.

На помощь девочке приехали медики. Врачи обследовали ребенка, и, не обнаружив ожога, посоветовали дать ей сорбент.

Ранее мы писали, что в Иркутске врачи Ивано-Матренинской детской больницы 17 лет боролись за жизнь несовершеннолетнего юноши, который в возрасте одного года выпил жидкость для прочистки труб. Его мама выразила благодарность медикам.