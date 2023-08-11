«Как бы сдержаться»: ученики подозреваемого в педофилии педагога рассказали о его интересе к школьницам

Учителя русского языка и литературы одной из челябинских школ задержали по подозрению в педофилии — мужчина, по версии следствия, надругался над восьмилетней девочкой. Ученики, знакомые с преподавателем, рассказали журналистам kp.ru о его странных пристрастиях.

Оказалось, что мужчина даже не скрывал нездоровый интерес к школьницам. Иногда, по словам подростков, он мог позволить себе отпустить сальный комментарий в отношении несовершеннолетних учениц.

«Какие у нас красивые десятиклассницы ходят, в таких юбках коротких, как бы сдержаться», — говорил педагог.

Поэтому никого не удивило, что работник образовательного учреждения мог попасть в подобную ситуацию, утверждают школьники.

Также педагог едва не оказался за решеткой в свое время. В конце 2018 года он попал в автомобильную аварию. Машиной управлял сам мужчина, на пассажирском — находились его мама и бабушка. Учитель во время очередного маневра выехал на встречную полосу и допустил столкновение с другим транспортным средством. В результате ДТП женщины скончались, а водитель оказался в больнице. Против мужчины возбудили уголовное дело, но потом его завершили — устроивший аварию педагог отделался штрафом.

Ранее стало известно о задержании учителя в Челябинске, который подозревается в изнасиловании девочки на кладбище. Жертвой предполагаемого педофила стала третьеклассница.