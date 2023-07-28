На Кубани водитель школьного автобуса распространял среди учениц эротические фото и видео

В Краснодарском крае 54-летний водитель школьного автобуса присылал несовершеннолетним ученицам фото и видео эротического характера, которые находил в Интернете. При этом иногда для показа порнороликов он не использовал мессенджеры, а демонстрировал их прямо на своем телефоне. Об этом стало известно Телеграм-каналу Kum Mash.

По информации источника, номера подростков мужчина получал обманным путем. Он часто возил детей на экскурсии и в поездках фотографировал их, обещая потом выслать полученные снимки. Однако позже школьники получали вовсе не свои кадры, а обнаженных взрослых людей.

О подобном «увлечении» водителя удалось узнать благодаря одной из учениц образовательного учреждения. Она сообщила, что сотрудник показал трем девочкам откровенный ролик прямо на своем мобильном. О произошедшем несовершеннолетняя поспешила рассказать родителям, а те обратились в правоохранительные органы.

На данным момент мужчина задержан. В отношении него проводится проверка.

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