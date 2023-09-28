Обманутые люди лишились более 15 миллионов рублей: сотрудница банка скрылась с деньгами

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают работницу банка в Башкирии, которая подозревается в краже сбережений клиентов на сумму 15 миллионов рублей. Женщина присваивала себе средства знакомых и клиентов, передает Газета.Ru.

Руководитель группы операционного обслуживания юридических лиц одной из кредитно-финансовых организаций занималась тем, что размещала деньги на счета под условно хороший процент. Позже она эти сбережения, по версии следствия, присваивала себе. До кассы деньги не доходили.

В общей сложности люди потеряли из-за недобросовестной сотрудницы банка более 15 миллионов рублей. Собрав внушительную сумму, она скрылась в неизвестном направлении. Обманутые люди обратились за помощью в полицию. В настоящий момент правоохранители проводят мероприятия, направленные на установление местонахождения женщины.

Ранее в Санкт-Петербурге в одной из аптек злоумышленники похитили мешок лекарств. Общая сумма ущерба составила более 14 тысяч рублей.