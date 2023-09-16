СЛУЧИЛОСЬ
13:39, 16 сентября 2023
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Грабители ворвались в аптеку и украли мешок лекарств

В Петербурге грабители украли лекарства в аптеке на 14,5 тысяч рублей.

В Санкт-Петербурге произошел необычный случай ограбления, когда грабители выбрали в качестве цели аптеку. Злоумышленники не собирались красть деньги, а вынесли ряд лекарственных препаратов.

Как пишет РЕН ТВ, инцидент случился в районе Парнас на севере Санкт-Петербурга. Двое неизвестных злоумышленников ворвались в аптеку на улице Федора Абрамова и на глазах у всех похитили товар с полок, после чего скрылись с места происшествия. Общая стоимость украденных лекарств составляет 14 425 рублей.

По записям с камер видеонаблюдения видно, что фармацевтка из аптеки попыталась задержать преступников и погналась за ними.

На данный момент известно, что полиция возбудила уголовное дело по статье о грабеже и начала расследование.

Ранее мы писали, что мать в пьяном состоянии ударила младенца об стол, и ребенок оказался в реанимации без сознания.

Источник фото:freepik
Источник:РЕН ТВ
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деньги
лекарства
аптека
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