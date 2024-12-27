Решение было вынесено на основе дела гадалки: Верховный суд признал снятие порчи мошенничеством

Верховный суд России рассмотрел дело гадалки, которая взяла со своей клиентки 3 миллиона рублей после оказания магического ритуала. В итоге снятие порчи признали мошенничеством, передает Telegram-канал SHOT ПРОВЕРКА.

Гадалка взяла деньги с женщины за спасение семьи и здоровья. Она подменивала настоящие купюры, которые приносила клиентка, на фальшивые и сжигала их. Настоящие деньги гадалка оставляла себе.

Когда россиянка обратилась в суд, то там никак не могли определиться с составом преступления в отношении примененной «магии». Магические услуги в РФ не запрещены, поэтому их нельзя отнести к мошенничеству.

Однако Верховный суд посчитал иначе. Он признал снятие порчи, которое провела гадалка, мошенничеством.

Ранее сообщалось, что целитель Сергей Коновалов уехал жить в Англию, но зарабатывает по-прежнему в России. За пять дней «гастролей» ему удалось заработать 20 млн рублей.