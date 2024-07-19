В Краснодаре вскрыли могилу бойца СВО через год после похорон

В Краснодаре эксгумировали тело военнослужащего, погибшего после тяжелого ранения, полученного в зоне специальной военной операции (СВО). Останки бойца перевезли в родной город в Тамбовской области.

Как пишет издание «Вестник», после получения ранения военнослужащий находился на лечении в Краснодаре, однако медики не смогли спасти его. 18 июля 2023 года старшего лейтенанта не стало.

Спустя ровно год тело бойца перезахоронили в родном Первомайске, где проживают его родственники. Отпевание состоялось в местном храме Покрова Пресвятой Богородицы. Траурная церемония прошла в сопровождении почетного караула под звуки российского гимна и выстрелы из орудий.

Ранее другой боец СВО рассказал о спасении своей жизни благодаря фляжке, случайно доставшейся ему от жены ветерана Великой Отечественной войны. Во время сражения он мог погибнуть, но осколок застрял в стали.