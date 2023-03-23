Облысение и нарушение мимики: что известно о состоянии изрезанной в Химках школьницы

В начале февраля в одной из школ Химок пятиклассница напала с ножом на 11-летнюю соученицу и нанесла по ней 126 ударов. Девочку госпитализировали в критическом состоянии, но в итоге врачам удалось ее спасти. Правда, дальше ей предстоит долгое и сложное лечение, которое стоит крайне дорого.

Мать школьницы призналась, что на фоне стресса у ее дочери произошло облысение, а также из-за многочисленных порезов у нее плохо работают мимические мышцы и страдает подвижность рук. По прогнозам хирургов, на восстановление потребуется минимум полтора года, и обойдется оно в миллионы рублей. Таких денег у семьи пятиклассницы нет, поэтому ее родители намерены судиться и требовать выплаты в размере 20 миллионов рублей.

На данный момент девочка находится под постоянным наблюдением врачей, также с ней работают психологи, так как она получила не только физические травмы. «Она пока не говорит о некоторых моментах, либо боится, либо стесняется… Мы не можем понять, какие отношения были между ней и пострадавшей одноклассницей», - призналась женщина в студии шоу «За гранью».

Напомним, что свое нападение пятиклассница тщательно спланировала. Она поджидала свою жертву в туалете с принесенным из дома кухонным ножом. Что именно вынудило ее так поступить, до конца все еще неизвестно. Расследование продолжается. Но на данный момент есть три версии событий.

Первая – девочки не поделили мальчика. Об этом рассказывали учащиеся школы, но подтверждений этому так и не появилось.

Вторая – напавшая пятиклассница хотела подружиться с соученицей, но не выходило. Получив очередной отказ, та стала угрожать, что убьет ее, но она не восприняла угрозы всерьез.

И третья – школьницы все-таки дружили, но в какой-то момент поругались из-за разглашения секретов одной из них. Якобы пострадавшая рассказала другим детям что-то о своей приятельнице, что не следовало делать. И последней каплей стала игра Genshin Impact. После ссоры из-за нее одна из девочек решила напасть на другую.

Ранее в Санкт-Петербурге на четырехлетнюю девочку в библиотеке упал стеллаж с книгами.