Облил шампанским и достал пистолет: мужчина расстрелял строителя за просьбу вести себя культурно

45-летний москвич несколько раз выстрелил в строителя, когда тот сделал ему замечание. Об этом сообщает mk.ru.

Все произошло вечером 27 июля рядом с жилым домом в микрорайоне Северное Чертаново. 23-летний уроженец Таджикистана, который участвовал в проведении ремонтных работ, стоял недалеко от припаркованных во дворе автомобилей. Мимо него прошел 45-летний житель Москвы с бутылкой шампанского в руке.

Мужчина случайно обрызгал строителя и припаркованную рядом машину алкогольным напитком. Мигрант сделал ему замечание о некультурном поведении. В свою очередь, москвич ответил, что ведет себя так, как хочет, и ушел домой.

Через некоторое время мужчина вернулся, но уже с травматическим пистолетом. Он два раза выстрелил в воздух, а потом нацелился на строителя. Пули попали молодому человеку в грудь и живот. Стрелок ушел домой.

Случайные граждане вызвали пострадавшему скорую помощь и обратились в полицию. Они передали приметы злоумышленника стражам правопорядка, после чего специалисты вычислили по камерам видеонаблюдения подъезд мужчины.

Спустя час 45-летнего москвича задержали возле лифта. Он хотел еще раз сходить в магазин за шампанским. Как оказалось, до этого случая его дважды привлекали за распитие алкогольных напитков в общественном месте.

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