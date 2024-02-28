Облил бензином из канистры и поджег: мужчина проведет 20 лет в колонии за убийство бывшей жены

В Иркутской области суд вынес решение по делу о жестком убийстве местной жительницы. Женщина была сожжена заживо бывшим супругом. Россиянина признали виновным в совершении преступления и приговорили к заключению в колонии особого режима, передает Telegram-канал Прокуратура Иркутской области.

По данным региональной прокуратуры, нападение было совершено в мае прошлого года. Мужчина облил 37-летнюю потерпевшую бензином из канистры и поджег на территории торгового павильона. В результате случившегося женщина получила сильные ожоги и спустя восемь дней умерла в больнице.

На суде обвиняемый лишь частично признал свою вину. За убийство с особой жестокостью и повреждение чужого имущества он получил 20 лет лишения свободы, из которых пять лет проведет в тюрьме, а оставшиеся 15 — в колонии особого режима.

Ранее на Урале мужчина задушил мать пятерых детей. За совершенное преступление он получил 9,5 года колонии.