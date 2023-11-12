Облапал и уговаривал поехать в гости: педофил напал на семиклассника в спортивном бассейне

Сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении жителя Орска, который мог домогаться мальчика в спортивном бассейне. Ребенок вырвался из рук мужчины и рассказал обо всем родителям, передает Life.ru.

Инцидент произошел в здании Центрального стадиона имени Ленина на улице Тургенева. В душевую спортивного бассейна зашел 13-летний мальчик. Там его подкараулил 57-летний директор фирмы, которая занимается ремонтом дорог. Мужчина набросился на несовершеннолетнего и облапал его. Также он предложил ребенку поехать домой, чтобы там продолжить.

Однако школьнику удалось вырваться из рук незнакомца. Через некоторое время он был уже дома и рассказывал о случившемся родителям. Взрослые, в свою очередь, обратились в полицию. Мужчину, который был с мальчиком в душевой, задержали.

Ранее в Кирове местного жителя задержали по подозрению в изнасиловании школьницы. Мужчина похитил девочку и удерживал ее дома.