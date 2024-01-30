Обиженная женщина вернулась к возлюбленному, чтобы трижды воткнуть в него нож

На Сахалине женщина поссорилась с мужчиной, ушла из дома и вернулась, чтобы с ним расправиться. Все произошло с 35-летней жительницей Долинского района. Об этом сообщает ИА АСТВ.

Долинские следователи завершили расследование уголовного дела, связанного с жительницей Сахалина, обвиняемой в убийстве согласно части 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации.

По версии следствия, между обвиняемой и ее пьяным партнером произошла ссора. В результате конфликта женщина временно покинула квартиру, но по возвращении взяла кухонный нож и нанесла не менее трех ударов в область грудной клетки своему возлюбленному.

От полученных колото-резаных ранений, сопровождаемых повреждением внутренних органов, мужчина скончался в кратчайшие сроки на месте происшествия.

Суд решил избрать в отношении обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело было передано в суд после утверждения обвинительного заключения прокурором.

Ранее мы писали о том, что завершено расследование убийства 16-летней девушки у озера. В совершении преступления обвиняется 21-летний местный житель. Нападение на несовершеннолетнюю у озера произошло в 2022 году. После он пытался напасть на еще одну девушку, но она смогла убежать.