Обида на родителей, шантаж или несчастный случай: полиция и СМИ расследуют загадочную смерть незрячей массажистки

В феврале текущего года СМИ распространили новость о загадочной смерти незрячей массажистки в Екатеринбурге. Молодая девушка выпала из окна. До сих пор точно неизвестно, что именно с ней произошло. Основная версия – несчастный случай. Однако в этой истории есть немало нюансов.

В студии «Прямого эфира» на канале «Россия» собрались родственники погибшей Вероники Белоусовой. Они отказываются верить, что массажистка скончалась по собственной неосторожности. Подруга девушки рассказала, что несколько лет назад она познакомилась с юристом Виталием Сычевым, и общение с ним пагубно влияло на ее психологическое здоровье.

Как стало известно, Вероника хотела купить диплом психолога, и в этом ей обещал помочь новый друг. Он намекал на влиятельных родственников, которых на самом деле никогда не было, и постоянно называл Белоусовой разные суммы. Всего она перечислила ему около 1,2 миллионов рублей.

После смерти жительницы Урала юрист неожиданно пропал. Когда журналисты попытались с ним встретиться в Челябинске, он сбежал, а потом все-таки согласился на телефонный разговор.

«То, что она сделала, не из-за меня сделала. Она была обижена на мать, что та ее сдала в интернат, а сейчас ей приходилось помогать ей. Кроме того, она употребляла наркотические вещества», - заявил Сычев.

Родители Вероники подтвердили – в интернате она действительно была, но, по их словам, отношения с дочерью у них были хорошие.

Ранее участница шоу «Пацанки» Клочкова получила 3 года условно за хранение наркотиков.