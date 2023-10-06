Обгоревший труп 17-летнего подростка и гаечный ключ нашли на территории завода

Сотрудники правоохранительных органов начали доследственную проверку по факту гибели 17-летнего юноши на предприятии в кузбасском городе Юрги. Предполагается, что подросток мог получить смертельный удар током, передает Sibdepo.ru.

Стражи порядка прибыли на территорию завода, после появления сообщения о смерти несовершеннолетнего. Они осмотрели тело мальчика и не зафиксировали на нем следов насилия. Внимание правоохранителей привлекли многочисленные ожоги — в связи с этим возникло предположение, что юноша мог погибнуть от удара током. Кроме трупа, на месте ЧП обнаружили гаечный ключ. Возможно, что молодой человек хотел использовать инструмент для кражи металла.

Точная причина смерти подростка станет известна только после проведения судебно-медицинской экспертизы. На основании результатов доследственной проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Ранее в Красноярском крае подросток 2008 года рождения загорелся на улице. В результате случившегося он получил 90% ожогов тела.