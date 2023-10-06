Обгоревшая по вине забывчивого мужа пенсионерка скончалась в реанимации

В Санкт-Петербурге 84-летняя женщина умерла в больнице от ожогов, которые получила во время готовки. Об этом сообщает Фонтанка.

Муж пенсионерки, страдающий от деменции, оставил еду на плите, из-за чего женщина получила ожоги спины, головы, груди, живота и рук. Соседи петербурженки увидели, как на ней горит халат, и вызвали медиков. После этого пенсионерку экстренно госпитализировали в реанимационное отделение.

Пожилая женщина находилась в шоковом состоянии. Врачи не смогли спасти пациентку, и она скончалась от сильных ожогов.

Ранее мы писали, что в Липецкой области 13-летняя девочка попала в больницу с ожогами 3-4 степени. Школьница случайно облилась жидкостью для розжига костра. Общая площадь пораженных участков составила 35 процентов. Сначала местные врачи смогли стабилизировать состояние ребенка, а потом направили девочку в Центр Нижегородского НИИ травматологии и ортопедии.

Похожий случай произошел в Ленобласти. Третьеклассник оказался в реанимации после дня рождения друга. На празднике ребята нашли канистру с бензином и подожгли ее.