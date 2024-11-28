На Тайване обезьяны атаковали мужчину с ребенком и попытались угнать детскую коляску. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В зоопарке Шоушань на Тайване случилось ЧП с участием отца и ребенка, которые пришли посмотреть на животных. На видео, распространившемся в соцсетях, запечатлен момент, когда мужчина, держа на руках дочь, катит коляску. Неожиданно к ним подбегают и нападают обезьяны.

Отец начал отходить от обезьян, держась за коляску, но в этот момент другое животное попыталось выхватить ее из рук мужчины и тот потерял равновесие. В результате падения отец оказался на земле вместе с наследницей.

Затем одна из обезьян унесла предмет, который выпал из одной из сумок, прикрепленных к коляске, а другая начала копаться в оставшихся вещах. Вскоре на место ЧП прибежали другие члены стаи, которые начали оперативно делить «награбленное».

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