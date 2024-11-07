40 подопытных обезьян сбежали из исследовательского центра: жителей просят закрыть двери и окна

В США 40 подопытных обезьян сбежали из исследовательского центра Alpha Genesis. Жителей штата Южная Каролина, где произошел инцидент, призвали закрыть двери, окна и не взаимодействовать с животными. Об этом сообщает зарубежное издание NBC News.

Информация об этом появилась 7 ноября. Отмечается, что 40 приматов, над которыми проводили опыты, сбежали из исследовательского центра. Полицейские ищут обезьян с помощью тепловизоров и установили ловушки. Власти обратились к жителям, которые не должны контактировать со сбежавшими животными, а при встрече с ними звонить в службу 911.

«Жителям настоятельно рекомендуется держать двери и окна закрытыми, чтобы предотвратить проникновение этих животных в дома», — говорится в заявлении департамента шерифа Йемасси.

Компания работает с обезьянами для проведения клинических испытаний, в том числе по лечению заболеваний головного мозга, и заявляет, что у нее есть «одно из крупнейших и наиболее всеобъемлющих учреждений для приматов, разработанных специально для обезьян, в Соединенных Штатах».

В департаменте шерифа не уточнили породу беглых приматов, но на сайте компании говорится, что она работает с макаками и капуцинами.

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