Обезьяна в подгузнике напала на сотрудника российского магазина

Необычный инцидент с участием обезьяны произошел в одном из магазинов бытовой техники в Красноярске. На продавца напало экзотическое животное, на котором был подгузник. Кадры публикует 360.ru.

По предварительной информации, домашний примат вырвался из сумки одного из посетителей магазина. Оказавшись на свободе, животное начало бегать между торговыми стеллажами, запрыгивать на коробки с товаром, а затем напало сотрудника. Обезьяна укусила продавца за ухо.

Хозяин животного пытался поймать сбежавшего питомца, но сделать это удалось лишь с третьей попытки.

Как прокомментировал директор торговой точки, пострадавший продавец не получил серьезных травм. По словам руководителя, теперь сотрудник в шутку называет свою работу «трудом на опасном объекте». Представители магазина также иронично заявили, что их компания стала «официально monkey-friendly», то есть дружественной к обезьянам, отмечает PostNews.

Ранее мы писали о том, что российская туристка попала в больницу после укуса макаки на Пхукете.