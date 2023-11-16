Обезьяна набросилась на людей в подъезде: вызвали полицию

В Москве обезьяна набросилась и покусала хозяина, а после стала атаковать людей в подъезде. Животное находилось в агрессивном состоянии и никого к себе не подпускало. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошел в столичном районе Орехово-Борисово, в доме на улице Ясеневая. Спасателей вызвала женщина. Она рассказала, что обезьяна принадлежит ее гражданскому мужу. В какой-то момент экзотический питомец напал на хозяина и покусал его, а после начал бросаться на жильцов дома. Никто не мог утихомирить животное.

Прибывшие правоохранители забрали хозяина обезьяны. Отмечается, что он пострадал от животного, но о серьезности травм подробностей нет. Питомец будет находиться в вольере, который располагается в квартире.

Подобный случай произошел в Красноярске. Но там дикая белка пробралась в квартиру в центре города и напала на взрослого мужчину. Зверек залез в дом через открытое окно и укусил хозяина. Врачи передают, что с мужчиной сейчас все хорошо, он не пострадал. Интересно, что это уже семнадцатый случай нападения диких животных на местных жителей.