Обезглавленное тело без ног обнаружили в канализационном коллекторе в Зеленограде

Страшную находку сделали в подмосковном Зеленограде. В канализационном коллекторе недалеко от кладбища обнаружили обезображенный труп неизвестного человека. В обстоятельствах его гибели разбираются сотрудники правоохранительных органов, пишет mk.ru.

Об обнаружении бездыханного тела стало известно сегодня, 19 августа, в 10:00 по московскому времени. Прибывшие к Никольскому кладбищу стражи порядка извлекли труп из канализационного колодца. В ходе осмотра они зафиксировали, что незнакомец обезглавлен. Кроме того, у погибшего отсутствуют нижние конечности.

Для установления точной причины смерти тело было отправлено в морг на судебно-медицинскую экспертизу. Также правоохранители занимаются выяснением личности погибшего и обстоятельств трагедии. На основе результатов доследственной проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Ранее в Екатеринбурге обнаружили тела отца и сына в квартире. О судьбе уральцев ничего не было известно на протяжении пяти лет. Родственники мужчин несколько раз пытались отыскать их. В итоге правоохранителями была вскрыта квартира екатеринбуржцев — в ней и нашли два мумифицированных тела. Из-за чего погибли мужчины, пока неизвестно.