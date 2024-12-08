Обещали заплатить 500 долларов: подросток измазал фекалиями площадку квартиры, где зарегистрирована Мизулина

В Москве в отношении 16-летнего подростка возбудили административное дело. Юноша испачкал площадку рядом с квартирой, где зарегистрирована Екатерина Мизулина, фекалиями, передает Telegram-канал Baza.

По данным СМИ, несовершеннолетний, действовал по указанию украинских экстремистов. Они обещали заплатить подростку за исполнение задания 500 долларов, но тот так и не получил деньги.

Зато видео, на котором подросток демонстрировал выполненный заказ, оказалось в Сети. Спустя неделю глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина выложила ролик, в котором юноша извиняется за проступок.

В итоге школьника привлекли к ответственность. Кроме того, досталось и отцу хулигана — его обязали заплатить штраф за неисполнение родительских обязанностей.

Ранее Мизулина попросила Генпрокуратуру разобраться в ситуации с малолетней треш-блогершей. В роликах девочка лижет обувь и целует унитазы.