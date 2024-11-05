Лижет обувь и целует унитазы: Мизулина попросила Генпрокуратуру разобраться в ситуации с малолетней треш-блогершей

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратила внимание на девочку, которая мечтает стать треш-блогершей. Несовершеннолетняя записывает провокационный контент и выкладывает ролики в Сеть.

Общественница написала в своем Telegram-канале Екатерина Мизулина, что в Иваново появилась школьница, которая вызывающе себя ведет. Девочка облизывает ботинки незнакомых людей, целует унитазы и делает другие неприличные вещи. Ученица мечтает стать треш-блогершей.

Мизулина, комментируя случившееся заявила, что не понимает, почему родители несовершеннолетней не следят за ней. Также глава Лиги попросила Генеральную прокуратуру РФ и Уполномоченного по правам ребенка в Ивановской области разобраться в ситуации.

Ранее в Челябинске журналистку проверили после вопроса главе Екатерине Мизулиной. У нее сфотографировали паспорт.