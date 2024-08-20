НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 20 августа 2024, 18:59
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Без Егора Крида, но с Валей Карнавал: раскрыты имена наставников нового сезона шоу «Голос. Дети»

Юлианна Караулова, Jony и Дима Билан стали наставниками в шоу «Голос. Дети».
Без Егора Крида, но с Валей Карнавал: раскрыты имена наставников нового сезона шоу «Голос. Дети»

© Tarakanov Vadim/East News

Певица Юлиана Караулова и Джахид Гусейнли, известный под псевдонимом Jony, впервые станут наставниками в новом сезоне шоу «Голос. Дети» на Первом канале. Третье кресло досталось Диме Билану.

Ведущей шоу останется Яна Чурикова, однако в новом сезоне ей будет помогать 22-летняя тиктокерша Валентина Карнаухова (Валя Карнавал). Она будет встречать участников за кулисами. Ранее эти обязанности были у актрисы Агаты Муцениеце.

«С одной стороны, очень волнуюсь перед стартом, с другой, не терпится начать работать с ребятами, у меня уже столько идей!» — приводит дирекция общественных связей Первого канала слова Карауловой.

В свою очередь, Jony признался, что попасть «Голос» — мечта его юности. Певец смотрел все сезоны шоу, а в студенческие годы даже создал собственный проект в университете.

Наставниками 10 сезона шоу «Голос. Дети» были рэпер Баста, МакЅим и Егор Крид.

Ранее музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко прокомментировал решение Егора Крида покинуть кресло наставника в проекте Первого канала «Голос. Дети». По его мнению, музыкант мог столкнуться в работе с детьми с трудностями, на которые не рассчитывал. Кроме того, формат конкурса мог просто надоесть Криду.

Источник фото:Tarakanov Vadim/East News
Источник:дирекция общественных связей Первого канала
Автор:Анна Воробьева
Теги:
Егор Крид
Валя Карнавал
Юлианна Караулова
Jony
Яна Чурикова
Голос. Дети