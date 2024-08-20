Без Егора Крида, но с Валей Карнавал: раскрыты имена наставников нового сезона шоу «Голос. Дети»

Певица Юлиана Караулова и Джахид Гусейнли, известный под псевдонимом Jony, впервые станут наставниками в новом сезоне шоу «Голос. Дети» на Первом канале. Третье кресло досталось Диме Билану.

Ведущей шоу останется Яна Чурикова, однако в новом сезоне ей будет помогать 22-летняя тиктокерша Валентина Карнаухова (Валя Карнавал). Она будет встречать участников за кулисами. Ранее эти обязанности были у актрисы Агаты Муцениеце.

«С одной стороны, очень волнуюсь перед стартом, с другой, не терпится начать работать с ребятами, у меня уже столько идей!» — приводит дирекция общественных связей Первого канала слова Карауловой.

В свою очередь, Jony признался, что попасть «Голос» — мечта его юности. Певец смотрел все сезоны шоу, а в студенческие годы даже создал собственный проект в университете.

Наставниками 10 сезона шоу «Голос. Дети» были рэпер Баста, МакЅим и Егор Крид.

Ранее музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко прокомментировал решение Егора Крида покинуть кресло наставника в проекте Первого канала «Голос. Дети». По его мнению, музыкант мог столкнуться в работе с детьми с трудностями, на которые не рассчитывал. Кроме того, формат конкурса мог просто надоесть Криду.