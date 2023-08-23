Обещали помочь: полицейские вынудили пенсионерку отдать все сбережения и потеряли их

Неработающая женщина из Краснодарского края обратилась в полицию по поводу кражи десяти тысяч долларов, но потом нашла пропажу. Только вот сотрудники органов внутренних дел изъяли деньги и не вернули их. Об этом сообщает Life.ru.

Так, 62-летняя жительница Славянска-на-Кубани потеряла дома сбережения в размере десяти тысяч долларов и сразу заявила в полицию о краже. Сначала правоохранители возбудили уголовное дело, однако уже через день доллары нашлись дома.

Женщина сразу передала радостную новость полицейским, после чего деньги изъяли. Стражи правопорядка заверили гражданку, что это необходимо в рамках проверки и сбережения ей обязательно вернут в ближайшее время.

Несколько месяцев пенсионерка ждала и все интересовалась, когда же получит обратно заветные доллары. И вот в один день ей передали, что деньги якобы потерялись. Тогда уже женщина не выдержала и пошла в Следственный комитет. По данному факту сейчас проводится проверка.

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