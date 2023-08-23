Челябинские мошенники дважды обманули старушку и заставили работать их курьером

В Челябинске ищут мошенников, которые общались с пенсионерами и обманывали их на деньги. Подвела их схема, в которой была замешана бабушка-курьер. Когда ее попытались развести во второй раз, она все же обратилась в полицию. Подробности сообщает Телеграм-канал Mash.

По информации источника, злоумышленники по базовой схеме обокрали 81-летнюю местную жительницу на два миллиона рублей, а после стали искать новых жертв. Попалась им другая пожилая женщина в возрасте 85-ти лет. Она тоже поверила жуликам и была готова передать им свои деньги. Вот только перевести их со счета не смогла.

Тогда мошенники вернулись к первой старушке, которая уже ранее справилась с этой задачей и попросили ее поработать их курьером. Россиянка должна была забрать у другой пенсионерки деньги, а после передать их преступникам. Так она и поступила, вот только потом она поняла, что ее обманули.

Теперь правоохранители разыскивают злоумышленников. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Ранее в Волгограде пенсионерку похоронили под песню Джона Леннона. Примечательно, что она сама об этом просила родственников перед своей смертью, так как не хотела траурных мелодий на церемонии.