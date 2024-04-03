Обещали денежное вознаграждение: трех 18-летних юношей задержали за попытку диверсии

Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли диверсию на объекте связи в Уфе. По подозрению в подготовке преступления задержаны трое молодых людей. Каждому из них по 18 лет, передает РИА Новости.

В силовом ведомстве пояснили, что приятели вступили в переписку с заказчиком через мессенджер. Исполнители должны были действовать по инструкции куратора. За успешное проведение диверсии им полагалось денежное вознаграждение.

В итоге сотрудники ФСБ задержали трех юношей, когда те пытались устроить поджог. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «о покушении на диверсию». Сейчас его фигуранты находится под стражей в СИЗО.

Ранее сообщалось, что фигурант дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Мирзоев в течение двух лет работал в такси. Он арендовал машину у местного владельца автопарка.