Ударил коленом в лоб: шестиклассник из Серпухова избил ребенка из-за низкого роста

В Серпухове ученик пятого класса попал в больницу с травмой головы после избиения от сверстника. Об инциденте сообщает издание mk.ru.

Как стало известно, ситуация произошла 22 марта после уроков. 12-летний ребенок в компании друга находился в гардеробе. К его приятелю стали приставать более старшие ребята с издевками из-за низкого роста. Тогда мальчик решился заступиться за товарища и предложил обидчикам поговорить, однако, выйдя на улицу, один из задир не стал долго беседовать и вместо этого нанес пятикласснику многочисленные ушибы, а затем повалил его на землю и ударил коленом в лоб.

Приятель пострадавшего позвал на помощь охранника, и тогда избиение прекратилось. К слову, нападавший попытался скрыться с места происшествия, однако его вовремя схватила уборщица. Потерпевшего мальчика незамедлительно отвезли в больницу. Врачи выявили у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и многочисленные гематомы.

По информации источника, подобное поведение является уже не первым в биографии драчуна: он и раньше был замечен в драках. Сейчас в ситуации разбираются родители мальчиков, директор школы и инспектор по делам несовершеннолетних.

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