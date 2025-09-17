Обещал помочь с поврежденными от ударов ВСУ авто: замглавы села в Белгородской области обвинили в вымогательстве

Правоохранители задержали заместителя главы села Головчино в Грайворонском районе Константина Анпилова. Его обвинили в вымогательстве, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, чиновник из Белгородской области обещал людям, чьи авто пострадали от атак ВСУ, решить вопрос с получением компенсации. У одного из местных жителей он попросил 25 тысяч рублей за оказание помощи.

Однако замглавы села не обладал такими полномочиями. В итоге о схеме Анпилова стало известно сотрудникам правоохранительных органов. Чиновника задержали 18 августа. В отношении его возбудили уголовное дело о мошенничестве с использованием служебного положения.

Ранее сообщалось, что аферисты начали обманывать вдов участников СВО. Злоумышленники предлагают женщинам помощь в получении выплат.