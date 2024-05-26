Обещал найти мужа, пропавшего на СВО: мошенник обманул петербурженку на 650 тысяч рублей

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту мошенничества в отношении петербурженки. Женщину обманули на 650 тысяч рублей, пообещав найти пропавшего на СВО мужа, передает mk.ru.

По словам потерпевшей, злоумышленник сам предложил ей помощь в поисках супруга. Женщина, чей муж исчез в зоне спецоперации, поверила незнакомцу и перевела указанную сумму. Больше тот на связь не выходил.

В итоге петербурженка обратилась за помощью в полицию. Стражи порядка оперативно задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве. Им оказался 42-летнитель житель Гатчины. У него дома обнаружили бутафорские бланки удостоверений «Союза десантников», а также ряд орденов и медалей.

Ранее сообщалось, что криптомиллионер по ошибке перевел мошенникам 6,3 млрд рублей. Он потерял 97% своих сбережений.