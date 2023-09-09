Обещал изнасиловать и помочиться: полицейский угрожал 14-летнему школьнику

Житель Нижнего Тагила обратился в правоохранительные органы с целью привлечь к ответственности сотрудника, который угрожал его 14-летнему сыну физической и сексуальной расправой, передает E1.ru.

По словам мужчины, полицейский назначил встречу мальчику из-за конфликта того с его родственницей. Школьник не собирался идти на «стрелку», но участковый все равно его выловил. Он нашел юношу и стал ему угрожать. Правоохранитель обещал помочиться на несовершеннолетнего, а также жестоко избить. За мальчика попытался вступиться его друг, но тогда агрессор переключил внимание на него и тоже стал унижать.

Родители школьника, которому поступали угрозы, обратились с заявлением в органы. В местном отделе полиции прокомментировали вопиющий случай. Стражи порядка заявили о начале проверки соответствующей информации. Если сведения подтвердятся, то провинившегося сотрудника ждет наказание.

Ранее в Санкт-Петербурге пьяный мужчина угрозами вымогал у третьеклассника деньги на детской площадке. Прежде он уже отбывал наказание в колонии.