Обе смерти произошли на стройплощадках: в Москве из-за непогоды погибли двое рабочих

Разгул стихии в Москве привел к гибели двух рабочих — мужчины встретили смерть на стройке. Кроме того, после шторма известно о двух пострадавших пенсионерках, передает mk.ru.

Первой жертвой непогоды стал рабочий со стройплощадки на улице Вильгельма Пика. Во время смены 31-летний монтажник башенного крана погиб при падении с 19-го этажа стеклопакета.

Примерно в это же время, по данным СМИ, 62-летний рабочий погиб при исполнении обязанностей на Южнопортовой улице. Мужчина, уроженец Узбекистана, занимался подготовкой цементного раствора. В этот момент на него упал щит.

Помимо гибели двух рабочих, в результате стихии пострадали две женщины 69 и 73 лет. На них упало дерево на улице Исаковского. Сейчас одна из пенсионерок находится в тяжелом состоянии.

Ранее рабочему судостроительного завода в Санкт-Петербурге потребовалась экстренная медицинская помощь. Мужчина лишился двух пальцев в результате несчастного случая.