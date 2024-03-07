На руку 54-летнему мужчине упала крышка люка: рабочий судостроительного завода лишился двух пальцев

Рабочему судостроительного завода в Санкт-Петербурге потребовалась экстренная медицинская помощь. Во время смены произошло ЧП, в результате которого мужчина сильно повредил руку, передает 78.ru.

Заводчанин получил тяжелую травму накануне, 6 марта. Днем 54-летнему мужчине на руку упала крышка люка. Слесарю раздобрило предметом два пальца и сломало оставшиеся три.

Пострадавший сотрудник судостроительного завода был доставлен в больницу. После осмотра врачи приняли решение об ампутации раздробленных фаланг. Также петербуржцу была оказана другая необходимая помощь. В настоящий момент его состояние оценивается специалистами как удовлетворительное.

Ранее в Санкт-Петербурге слесаря затянуло в станок на заводе по изготовлению протезов. В результате ЧП на производстве работник выжил и получил тяжелые травмы.