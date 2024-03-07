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СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 07 марта 2024, 09:43
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На руку 54-летнему мужчине упала крышка люка: рабочий судостроительного завода лишился двух пальцев

Слесарь петербургского завода лишился двух пальцев и сломал оставшиеся три .
На руку 54-летнему мужчине упала крышка люка: рабочий судостроительного завода лишился двух пальцев

© Freepik

Рабочему судостроительного завода в Санкт-Петербурге потребовалась экстренная медицинская помощь. Во время смены произошло ЧП, в результате которого мужчина сильно повредил руку, передает 78.ru.

Заводчанин получил тяжелую травму накануне, 6 марта. Днем 54-летнему мужчине на руку упала крышка люка. Слесарю раздобрило предметом два пальца и сломало оставшиеся три.

Пострадавший сотрудник судостроительного завода был доставлен в больницу. После осмотра врачи приняли решение об ампутации раздробленных фаланг. Также петербуржцу была оказана другая необходимая помощь. В настоящий момент его состояние оценивается специалистами как удовлетворительное.

Ранее в Санкт-Петербурге слесаря затянуло в станок на заводе по изготовлению протезов. В результате ЧП на производстве работник выжил и получил тяжелые травмы.

Источник фото:Freepik
Источник:78.ru
Автор:Артем Хохлов
Теги:
травма
завод