Оба были вымазаны воском: полиция прервала жуткий ритуал с участием двухлетнего ребенка и матери

Сотрудники правоохранительных органов в Сочи нашли 23-летнюю мать с ребенком, которых разыскивал глава семейства из Москвы. Стражам порядка пришлось прервать дьявольский ритуал с участием малыша и девушки, передает mk.ru.

Мужчина обратился в полицию и забил тревогу после того, как супруга перестала выходить на связь. Он предположил, что возлюбленная вступила в секту. Подозрения главы семейства подтвердились, когда правоохранители отыскали мать с двухлетним ребенком в сочинском отеле.

Девушка по какой-то причине связала сына постельным бельем и капала на его голову горячий воск. Сама она тоже была вымазана в веществе. Свои действия молодая мать объяснить не смогла. Происходившее она снимала на видео.

В итоге мальчик был доставлен в больницу для осмотра. Его мать в неадекватном состоянии пришлось госпитализировать в психоневрологический диспансер.

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