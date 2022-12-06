Нырнула за сланцами: американку порубило винтом катера на глазах у туристов

В Колумбии американскую туристку порубило винтом прогулочного катера, когда она нырнула за резиновыми тапочками, которые потеряла в море. Трагедия случилась на глазах у туристов, а кадры попали в Сеть. Об этом сообщает Daily Mail.

26-летняя Наталья Андреа Ларранага Фахардо отдыхала на местном пляже Уайт Вата. Она заметила, что ее сланцы унесло водой и нырнула, чтобы их вернуть. Но девушка попала под острые винты судна. В ролике слышно, как свидетели истерично кричат и пытаются вызвать медицинскую помощь. На катере в этот момент находились 24 туриста и 2 члена экипажа.

Американка была госпитализирована с тяжелыми травмами ног, ягодиц и нижней части спины. Она потеряла много крови. Несмотря на несколько операций и переливаний крови, девушка скончалась на следующий день от остановки сердца.

Ранее мы писали, как в Мексике разъяренная толпа оттаскала за волосы туристку, станцевавшую на ступенях священной пирамиды майя. Пирамида, на которой девушка устроила свой перфоманс, является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. На нее запрещено подниматься, а за нарушение грозит штраф.