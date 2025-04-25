Няня рассказала, что обвинившая Хубутию в нападении Ван ворвалась к ней в крови

Няня ребенка Юлии Ван, которая обвинила бывшего министра торговли Подмосковья Михаила Хубутию в нападении на нее с топором, раскрыла детали случившегося. Женщина заявила в разговоре с РЕН ТВ, что не слышала крики хозяйки дома, но видела ее состояние.

Напомним, что Юлия сообщила, что ее якобы избил с топором бывший возлюбленный. Она сняла видео, на котором показала раны и одежду в крови. По ее словам, мужчина взял с собой топорик.

Журналисты связались с няней ребенка Ван. Она рассказала, что в день случившегося готовила дочь женщины ко сну. Помощница выпила таблетку и уснула. Когда она проснулась, то услышала просьбу женщины вызвать скорую помощь.

«Она говорит: "он пришел". Она не сказала, кто он, сказала, что он пришел и хотел, наверное, убить. Я спросила: "Кто он?" Она мне ничего так и не ответила», – рассказала собеседница.

По словам няни, она не заметила в жилище никаких следов. Женщина не слышала криков пострадавшей и звуков борьбы, хотя признала, что чутко спит.

«Открытых ран на ногах у нее не было. Руки у нее были в крови. В панике я не могла рассмотреть, у меня руки тряслись, скорую не могла набрать», – вспомнила няня.

Помощница отметила, что у Юлии есть мужчина, но это не Хубутия. По ее словам, бывший министр бывал в их доме во время встреч с дочерью.

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